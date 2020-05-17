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У Польщі поліція розігнала протестувальників проти карантину

Новини » В світі     17.05.2020 - 10:36
У Польщі поліція розігнала протестувальників проти карантину
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

До демонстрантів застосували сльозогінний газ

У столиці Польщі Варшаві поліція розігнала демонстрантів сльозогінним газом. Вони вимагали від уряду дозволити підприємствам знову відкритися після карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, сотні демонстрантів протестували проти порушення їхніх громадянських прав, а також проти того, що уряд надає, з їх точки зору, недостатню фінансову підтримку полякам в умовах кризи, пов'язаної з коронавірусом.

"Поліція розігнала демонстрацію, застосувавши сльозогінний газ. Декілька осіб були тимчасово затримані", - йдеться в повідомленні.

Силовики заявили, що протест був незаконним через те, що в країні досі заборонені масові зібрання. Також у поліції заявили, що були випадки агресії в бік правоохоронців.

"Через напад на офіцерів ми використовували примусові методи, зокрема фізичну силу та сльозогінний газ", - пояснили в поліції.

Відзначимо, 18 травня в Польщі почнуть діяти нові послаблення карантину. Зокрема, дозволять працювати перукарням і ресторанам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща продовжила контроль на кордонах з країнами ЄС. Перетин кордону зараз можливо лише в певних пунктах.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Польшапротесткарантин
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