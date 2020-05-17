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В Польше полиция разогнала протестующих против карантина

Новости » В мире     17.05.2020 - 10:36
В Польше полиция разогнала протестующих против карантина
Иллюстративное фото (из открытых источников)

К демонстрантам применили слезоточивый газ

В столице Польши Варшаве полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом. Они требовали от правительства разрешить предприятиям снова открыться после карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, сотни демонстрантов протестовали против нарушения их гражданских прав, а также против того, что правительство оказывает, с их точки зрения, недостаточную финансовую поддержку полякам в условиях кризиса, связанного с коронавирусом.

"Полиция разогнала демонстрацию, применив слезоточивый газ. есколько человек были временно задержаны", - говорится в сообщении.

Силовики заявили, что протест был незаконным из-за того, что в стране до сих пор запрещены массовые собрания. Также в полиции заявили, что были случаи агрессии в сторону правоохранителей.

"Из-за нападения на офицеров мы использовали методы принудительные методы, в частности физическую силу и слезоточивый газ", - пояснили в полиции.

Отметим, с 18 мая в Польше начнут действовать новые послабления карантина. В частности, позволят работать парикмахерских и ресторанам.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Польшапротесткарантин
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