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У Польщі показали, як білоруські силовики допомагають мігрантам проривати кордон

Автор: Іванна Шовкун

Прес-секретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська заявила, що білоруські служби нагнітають ситуацію на кордоні. За її слами, вони допомагають мігрантам під час спроб потрапити на територію ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Зазначимо, що в ніч на 25 листопада група мігрантів із понад 200 осіб намагалася перетнути кордон Польщі. Крім того, за останню добу зафіксували 375 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі.

Михальська прокоментувала ситуацію на прес-конференції. Вона наголосила, що перехід кордону планувався та контролювався білоруськими службами. Вони також нагнітали обстановку і при переході кордону мігрантами співали гімн Польщі, збільшуючи напруженість.

Також білоруські силовики використовували проти польських прикордонників лазери, які засліплювали їх під час прориву кордону біженцями.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що Білорусь веде гібридну війну. Олександр Лукашенко таким чином хоче помститися Євросоюзу за те, що він не ухвалив фальсифікованих виборів у Білорусі.

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