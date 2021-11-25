Мігрантів вчать, як поводитися на кордоні, - заступник глави МЗС Польщі
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач заявив, що Білорусь веде гібридну війну. Олександр Лукашенко таким чином хоче помститися Євросоюзу за те, що він не прийняв фальсифікованих виборів у Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
За словами польського політика, Білорусь цинічно використовує людей, які хочуть жити у кращому світі - для них таким є Європейський Союз.
"З одного боку, у нас є агресивний натовп мігрантів, яких привозить Білорусь, найчастіше з країн Близького Сходу. У нас є інформація, що цих людей навіть навчають, як поводитися на кордоні. З іншого боку, проводиться кампанія дезінформації", - заявив Пшидач.
За його словами, таким чином Лукашенко також домагається, щоб ЄС зняв санкції з нього та його соратників.
Нагадаємо, на кордоні Литви з Білоруссю прикордонникам щодня допомагають 1-2 тисячі литовських військових. Їхня кількість може збільшуватися, якщо ситуація ще більше посилиться.