ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мігрантів вчать, як поводитися на кордоні, - заступник глави МЗС Польщі

Новость на русском →
Польща, Четвер 25 листопада 2021 10:45
Мігрантів вчать, як поводитися на кордоні, - заступник глави МЗС Польщі Фото: у ЄС заявили, що мігрантів навчають поведінці на кордоні (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач заявив, що Білорусь веде гібридну війну. Олександр Лукашенко таким чином хоче помститися Євросоюзу за те, що він не прийняв фальсифікованих виборів у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За словами польського політика, Білорусь цинічно використовує людей, які хочуть жити у кращому світі - для них таким є Європейський Союз.

"З одного боку, у нас є агресивний натовп мігрантів, яких привозить Білорусь, найчастіше з країн Близького Сходу. У нас є інформація, що цих людей навіть навчають, як поводитися на кордоні. З іншого боку, проводиться кампанія дезінформації", - заявив Пшидач.

За його словами, таким чином Лукашенко також домагається, щоб ЄС зняв санкції з нього та його соратників.

Нагадаємо, на кордоні Литви з Білоруссю прикордонникам щодня допомагають 1-2 тисячі литовських військових. Їхня кількість може збільшуватися, якщо ситуація ще більше посилиться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: Ми переможемо пандемію, коли вакцинуємо понад 70% людей
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: Ми переможемо пандемію, коли вакцинуємо понад 70% людей