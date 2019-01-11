У Польщі загинув український моряк

Іллюстративне фото (ztv.pl)

Морська служба пошуку та порятунку проінформувала, що шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля

На Балтиці неподалік Владиславова (Польща) протягом понад п’яти годин тривала рятунково-пошукова операція після того, як український моряк одного із товарних суден, що там проходили, впав у море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

У рятунково-пошуковій операції взяли участь судна Морської служби пошуку та порятунку, гелікоптер, Водна волонтерська служба швидкої допомоги та прикордонники.

"Про громадянина України, котрий випав за борт, повідомило Радіо Ґданськ. Інцидент трапився приблизно о 1-ій ночі неподалік міста Владиславово Поморського воєводства", - пише видання.

Пошуки припинили приблизно о 7 ранку. Морська служба пошуку та порятунку проінформувала, що шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинули 6 осіб.

Як повідомляв представник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, вантажне судно Volgo Balt 214, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі. На борту перебували 11 громадян України, четверо з них загинули.