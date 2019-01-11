В Польше погиб украинский моряк

Иллюстративное фото (ztv.pl)

Морская служба поиска и спасения проинформировала, что шансы на обнаружение украинского моряка живым близки к нулю

На Балтике неподалеку Владиславова (Польша) в течение более пяти часов длилась спасательно-поисковая операция после того, как украинский моряк одного из товарных судов, что там проходили, упал в море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

В спасательно-поисковой операции приняли участие судна Морской службы поиска и спасения, вертолет, Водная волонтерская служба скорой помощи и пограничники.

"О гражданине Украины, который выпал за борт, сообщило Радио Гданьск. Инцидент произошел примерно в час ночи неподалеку от города Владиславово Поморского воеводства", - пишет издание.

Поиски прекратили примерно в 7 утра. Морская служба поиска и спасения проинформировала, что шансы на обнаружение украинского моряка живым близки к нулю.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек.

Как сообщал представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны. На борту находились 11 граждан Украины, четверо из них погибли.