RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі не планують вводити локдаун: прем'єр країни назвав причини

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Польщі не планує вводити в країні локдаун, незважаючи на збільшення захворюваності коронавірусом. Серед причин прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав протести незадоволених такими заходами, що призводить до зростання інфікованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Wyborcza.

За його даними, Моравецький зробив цю заяву під час відвідування лікарні у Вроцлаві. Прем'єр зазначив, що уряд країни розглядає різні заходи для обмеження поширення коронавірусу. Однак, за його словами, посилення карантину не стоїть на порядку денному.

"Ми не розглядаємо локдаун", - сказав Моравецький.

Глава уряду додав, що спостерігаючи за масовими протестами в інших країнах, де був введений локдаун, був зроблений висновок, що такі обмеження призводять тільки до зростання захворюваності коронавірусом.

"Тому ми намагаємося знайти середину, краще рішення", - підкреслив прем'єр, додавши, що Уряд робить ставку на вакцинацію від інфекції та розширення місць для пацієнтів у лікарнях.

Нагадаємо, з 2 листопада у Польщі почали вакцинувати від коронавірусу третьою дозою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаКоронавірусКарантин