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У Польщі планують посилити карантин, можуть закрити гірськолижні курорти

Автор: Андрій Козловський

Уряд Польщі може повернути частину карантинних обмежень в країні, які нещодавно були зняті. Таке рішення планують прийняти через те, що в країні очікується збільшення кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, уряд передусім розглядає закриття гірськолижних курортів та спортивної інфраструктури. Міністри пояснюють, що ідея полягає в тому, щоб закрити ті сфери, які матимуть відносно невеликий вплив на економіку. Остаточне рішення буде прийняте пізніше.

Зазначається, що відновлення обмежень є обов’язковим, оскільки, згідно з аналізом уряду, у березні та квітні очікується безперервне збільшення хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Нагадаємо, уряд Польщі до кінця тижня змінить правила в'їзду в країну. Тепер на всіх напрямках буде дозволений пропуск громадян лише за наявності негативного тесту на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, минулого тижня в Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку зі зростанням захворюваності в цих країнах.

Крім того, в Польщі заявили, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

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