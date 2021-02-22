В Польше планируют ужесточить карантин, могут закрыть горнолыжные курорты

Правительство Польши может вернуть часть карантинных ограничений в стране, которые недавно были сняты. Такое решение планируют принять из-за того, что в стране ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает RMF24.
Как сообщается, правительство прежде всего рассматривает закрытие горнолыжных курортов и спортивной инфраструктуры. Министры объясняют, что идея заключается в том, чтобы закрыть те сферы, которые будут иметь относительно небольшое влияние на экономику. Окончательное решение будет принято позже.
Отмечается, что восстановление ограничений является обязательным, поскольку, согласно анализу правительства, в марте и апреле ожидается непрерывное увеличение больных коронавирусной болезнью COVID-19.
Напомним, правительство Польши до конца недели изменит правила въезда в страну. Теперь на всех направлениях будет разрешен пропуск граждан только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Польше заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией у связи с ростом заболеваемости в этих странах.
Кроме того, в Польше заявили, что в стране началась третья волна коронавируса.