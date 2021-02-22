ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі планують посилити карантин, можуть закрити гірськолижні курорти

Новость на русском → Варшава, Понеділок 22 лютого 2021 14:32
У Польщі планують посилити карантин, можуть закрити гірськолижні курорти Фото: лижі (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Польщі може повернути частину карантинних обмежень в країні, які нещодавно були зняті. Таке рішення планують прийняти через те, що в країні очікується збільшення кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, уряд передусім розглядає закриття гірськолижних курортів та спортивної інфраструктури. Міністри пояснюють, що ідея полягає в тому, щоб закрити ті сфери, які матимуть відносно невеликий вплив на економіку. Остаточне рішення буде прийняте пізніше.

Зазначається, що відновлення обмежень є обов’язковим, оскільки, згідно з аналізом уряду, у березні та квітні очікується безперервне збільшення хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Нагадаємо, уряд Польщі до кінця тижня змінить правила в'їзду в країну. Тепер на всіх напрямках буде дозволений пропуск громадян лише за наявності негативного тесту на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, минулого тижня в Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку зі зростанням захворюваності в цих країнах.

Крім того, в Польщі заявили, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Польша
NEWS
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ