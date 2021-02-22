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В Польше планируют ужесточить карантин, могут закрыть горнолыжные курорты

Новина українською → Варшава, Понедельник 22 февраля 2021 14:32
В Польше планируют ужесточить карантин, могут закрыть горнолыжные курорты Фото: лыжи (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Польши может вернуть часть карантинных ограничений в стране, которые недавно были сняты. Такое решение планируют принять из-за того, что в стране ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, правительство прежде всего рассматривает закрытие горнолыжных курортов и спортивной инфраструктуры. Министры объясняют, что идея заключается в том, чтобы закрыть те сферы, которые будут иметь относительно небольшое влияние на экономику. Окончательное решение будет принято позже.

Отмечается, что восстановление ограничений является обязательным, поскольку, согласно анализу правительства, в марте и апреле ожидается непрерывное увеличение больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Напомним, правительство Польши до конца недели изменит правила въезда в страну. Теперь на всех направлениях будет разрешен пропуск граждан только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Польше заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией у связи с ростом заболеваемости в этих странах.

Кроме того, в Польше заявили, что в стране началась третья волна коронавируса.

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