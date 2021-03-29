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У Польщі перевозять хворих на COVID-19 між регіонами через нестачу місць у лікарнях

Автор: Андрій Козловський

Речник Міністерства охорони здоров’я Польщі Войцех Андрусевич заявив, що в країні погіршилась епідеміологічна ситуація через коронавірус. Важких хворих на COVID-19 почали перевозити між регіонами через перевантаженість місцевих лікарень.

Про це повідомляє RMF24.

За словами Андрусевича, близько 20 інфікованих коронавірусом із Сілезького воєводства вже відправили швидкими до сусіднього Опольського воєводства, де ситуація поки краща. В цілому у країні найбільш скрутна ситуація в лікарнях - у Сілезькому, Нижньосілезькому та Мазовецькому воєводствах, там заповнено понад 80% місць.

Речник додав, що МОЗ готує можливості для перевезення пацієнтів також повітряним транспортом.

"На даному етапі у цьому немає необхідності, але якщо вона з’явиться - ми зможемо щоденно транспортувати до 40 людей у лікарні, розташовані в інших регіонах", - сказав він.

Нагадаємо, у Польщі через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус можуть ввести комендантську годину.

Також РБК-Україна писало, що 25 березня уряд Польщі прийняв рішення ввести додаткові обмеження. У Польщі заборонили роботу меблевих і будівельних магазинів. При цьому в торгових точках обмежать допустима кількість покупців на 100 квадратних метрів. У великих магазинах це буде один чоловік на кожні 20 квадратних метрів.

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