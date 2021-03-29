У Польщі перевозять хворих на COVID-19 між регіонами через нестачу місць у лікарнях

Речник Міністерства охорони здоров’я Польщі Войцех Андрусевич заявив, що в країні погіршилась епідеміологічна ситуація через коронавірус. Важких хворих на COVID-19 почали перевозити між регіонами через перевантаженість місцевих лікарень.

За словами Андрусевича, близько 20 інфікованих коронавірусом із Сілезького воєводства вже відправили швидкими до сусіднього Опольського воєводства, де ситуація поки краща. В цілому у країні найбільш скрутна ситуація в лікарнях - у Сілезькому, Нижньосілезькому та Мазовецькому воєводствах, там заповнено понад 80% місць.

Речник додав, що МОЗ готує можливості для перевезення пацієнтів також повітряним транспортом.

"На даному етапі у цьому немає необхідності, але якщо вона з’явиться - ми зможемо щоденно транспортувати до 40 людей у лікарні, розташовані в інших регіонах", - сказав він.