В Польше перевозят больных COVID-19 между регионами из-за недостатка мест в больницах

Представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Тяжелых больных COVID-19 начали перевозить между регионами через перегруженность местных больниц.

По словам Андрусевича, около 20 инфицированных коронавирусом из Силезского воеводства уже отправили в соседнее Опольское воеводство, где ситуация пока лучше. В целом в стране наиболее тяжелая ситуация в больницах в Силезском, Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах, там заполнено более 80% мест.

Спикер добавил, что Минздрав готовит возможности для перевозки пациентов также воздушным транспортом.

"На данном этапе в этом нет необходимости, но если она появится - мы сможем ежедневно транспортировать до 40 человек в больницы, расположенные в других регионах", - сказал он.