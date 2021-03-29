В Польше перевозят больных COVID-19 между регионами из-за недостатка мест в больницах

Представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Тяжелых больных COVID-19 начали перевозить между регионами через перегруженность местных больниц.
Об этом сообщает RMF24.
По словам Андрусевича, около 20 инфицированных коронавирусом из Силезского воеводства уже отправили в соседнее Опольское воеводство, где ситуация пока лучше. В целом в стране наиболее тяжелая ситуация в больницах в Силезском, Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах, там заполнено более 80% мест.
Спикер добавил, что Минздрав готовит возможности для перевозки пациентов также воздушным транспортом.
"На данном этапе в этом нет необходимости, но если она появится - мы сможем ежедневно транспортировать до 40 человек в больницы, расположенные в других регионах", - сказал он.
Напомним, в Польше из-за роста числа новых случаев коронавируса могут ввести комендантский час.
Также РБК-Украина писало, что 25 марта правительство Польши приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.