UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше перевозят больных COVID-19 между регионами из-за недостатка мест в больницах

Автор: Андрей Козловский

Представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Тяжелых больных COVID-19 начали перевозить между регионами через перегруженность местных больниц.

Об этом сообщает RMF24.

По словам Андрусевича, около 20 инфицированных коронавирусом из Силезского воеводства уже отправили в соседнее Опольское воеводство, где ситуация пока лучше. В целом в стране наиболее тяжелая ситуация в больницах в Силезском, Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах, там заполнено более 80% мест.

Спикер добавил, что Минздрав готовит возможности для перевозки пациентов также воздушным транспортом.

"На данном этапе в этом нет необходимости, но если она появится - мы сможем ежедневно транспортировать до 40 человек в больницы, расположенные в других регионах", - сказал он.

Напомним, в Польше из-за роста числа новых случаев коронавируса могут ввести комендантский час.

Также РБК-Украина писало, что 25 марта правительство Польши приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Польша
Читайте также
В Польше могут ввести комендантский час на фоне увеличения числа COVID-больных
Прогноз погоды