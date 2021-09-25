ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі перекинулась автівка з українцями: є загиблий

Новость на русском →
Польща, Субота 25 вересня 2021 18:19
У Польщі перекинулась автівка з українцями: є загиблий Фото: у Польщі перекинулась автівка з українцями (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сьогодні в Польщі у Малій Ліготі (м. Олесниця) перекинулась автівка, в якій перебували українці. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув один чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Olesnica.

Відомо, що в результаті аварії загинув громадянин України, якому було приблизно 30 років. Рятувальники його реанімували, але, на жаль, він, швидше за все, помер від великих травм.

"Попередні дані показують, що він, можливо, не був пристебнутий ременем безпеки або рухатися з перевищенням швидкості", - йдеться в повідомленні.

Через те, що машина перекинулася в результаті аварії, поки не встановлено, що саме загиблий керував автівкою.

"Криміналісти взяли генетичний матеріал для дослідження, яке покаже, чи дійсно цей чоловік керував легковою машиною", - кажуть поліцейські.

Також відомо, що разом із загиблим в автівці Renault Scenic подорожували й інші іноземці - всі вони громадяни України.

"Вони не отримали серйозних травм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі сталася ДТП з українцями. В результаті двоє людей загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польша
NEWS
Бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї: один боєць отримав поранення
Бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї: один боєць отримав поранення
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом