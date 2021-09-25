У Польщі перекинулась автівка з українцями: є загиблий

Сьогодні в Польщі у Малій Ліготі (м. Олесниця) перекинулась автівка, в якій перебували українці. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув один чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Olesnica .

Відомо, що в результаті аварії загинув громадянин України, якому було приблизно 30 років. Рятувальники його реанімували, але, на жаль, він, швидше за все, помер від великих травм.

"Попередні дані показують, що він, можливо, не був пристебнутий ременем безпеки або рухатися з перевищенням швидкості", - йдеться в повідомленні.

Через те, що машина перекинулася в результаті аварії, поки не встановлено, що саме загиблий керував автівкою.

"Криміналісти взяли генетичний матеріал для дослідження, яке покаже, чи дійсно цей чоловік керував легковою машиною", - кажуть поліцейські.

Також відомо, що разом із загиблим в автівці Renault Scenic подорожували й інші іноземці - всі вони громадяни України.