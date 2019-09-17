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У Польщі перекинулися два українських автобуса

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 10:38
У Польщі перекинулися два українських автобуса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обидві ДТП сталися на шосе А4

До Польщі на шосе А4 сталося дві дорожньо-транспортних пригоди за участю автобусів на українських номерах, 1 чоловік потрапив у лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський RMF24.

Згідно з повідомленням, одне з ДТП сталося вранці 17 вересня на ділянці траси Тарнув-Дембіца поблизу села Ружа-Подгорна. Автобус врізався у бар'єри, після чого перекинувся.

В автобусі на момент аварії перебувало дев'ять осіб. Всі вони змогли самостійно вийти з машини. В результаті ДТП шосе в напрямку Жешува було заблоковано. Що стало причиною аварії поки не відомо.

У Польщі перекинулися два українських автобуса

Фото: ДТП в Польші (rmf24.pl)

Також повідомляється, що вчора аналогічне ДТП за участю українського автобуса сталося на тій же автомагістралі А4 поблизу Крапковицкого повіту.

За словами правоохоронців, 26-річний український водій, який їде у напрямку Катовіце, не помітив попереджувальних знаків, які повідомляють про зміну організації дорожнього руху в районі відремонтованої ділянки шосе. Після зіткнення з бетонним бар'єром, автобус перекинувся. З чотирьох учасників ДТП - 22-річний пасажир, громадянин України з травмами був доставлений до лікарні.

У Польщі перекинулися два українських автобуса

Фото: ДТП в Польші (rmf24.pl)

агадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі сталося ДТП за участю шкільного автобуса. В результаті аварії постраждали 27 людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що в липні у ДТП в Польщі загинув українець. Інцидент стався недалеко від Варшави.

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