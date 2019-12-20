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У Польщі очікують скорочення потоку українських мігрантів

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 19:58
У Польщі очікують скорочення потоку українських мігрантів
Ілюстративне фото (pinterest.com)

У 2020 році Польща втратить 20 відсотків українських трудових мігрантів

У Польщі прогнозують зменшення кількості трудових мігрантів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За прогнозами експертів Польсько-Української господарської палати та агентства з працевлаштування Foreign Personnel Service, 20 відсотків українців, які виїжджали на заробітки в Польщу, не планують цього робити в 2020 році.

"Уповільнення зростання міграції з України - це погана новина для польських роботодавців, особливо в будівництві, промисловості, логістики і торгівлі. Саме на ці галузі припадає до 64 відсотків вакансій, які пропонують підприємці в Польщі", - йдеться в прогнозі.

При цьому, за даними польського Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики, серед українців збільшується число постійних дозволів на роботу. Це означає, що імміграція перетворюється з короткостроковій в довгострокову.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що відставання зарплат в Україні від сусідніх країн залишається істотним. За даними експертів, в третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного працівника в Україні досягла 382 євро, що в три рази менше ніж середня зарплата в Чехії і Польщі.

Також повідомлялося, що у Фінляндії більшість іноземних працівників прибуває з України. За останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.

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