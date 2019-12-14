У Фінляндію більшість трудових мігрантів приїхали з України

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За останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії

До Фінляндії більшість іноземних працівників прибуває з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як зазначається, за останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.

У минулому році понад 1,8 тисяч громадян України приїхали на роботу до Фінляндії. Водночас естонців приїхало близько 1,2 тисяч людей.

Крім працівників, про яких знає Імміграційна служба, є так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських чи естонських фірм, які направляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний термін, тому точну кількість українців у Фінляндії визначити важко.

Нагадаємо, у 2019 році найпривабливішою країною для трудової міграції українців є Німеччина, де хотіли б працювати 43% опитаних. Далі йдуть Польща (35%), Чехія (23%), Італія (19%), Канада (10%) та США 9%). На території Росії хотіли б працювати по 9% опитаних.

Крім того, за даними опитування Research & Branding Group, переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. У травні 2019 року виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном.