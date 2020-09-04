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Білорусь опублікувала нібито переговори Німеччини та Польщі про Навального

Мінськ, П'ятниця 04 вересня 2020 21:52
Білорусь опублікувала нібито переговори Німеччини та Польщі про Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Дмитро Левицький

Білорусь опублікувала запис нібито "перехопленої" розмови представників Німеччини та Польщі щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Ця розмова нібито доводить, що заява німецького уряду про отруєння "Новічком" була сфальсифікованою.

Запис цієї розмови опублікував білоруський держаний телеканал "ОНТ".

У записі позначений як "Берлін" голос заявив, що "все йде по плану... матеріали щодо Навального готові та будуть передані до в адміністрацію канцлера".

"Очікуємо на її заяву", - додав цей голос.

Крім того, відповідаючи на питання голосу, позначеного як "Варшава", про те, чи підтверджується отруєння Навального, перший "абонент" говорить: "Послухай, Майк, в цьому випадку це не так важливо. Йде війна. А під час війни всякі методи хороші".

Крім того, "Берлін" наголосив, що "треба відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі", а "найефективніший шлях - це втопити його в проблемах Росії, яких чимало".

"Тим більше найближчим часом у них вибори, день голосування в регіонах Росії", - наголосив берлінський абонент.

Потім співрозмовники обговорювали ситуацію в Білорусі, визнаючи, що справи в країні йдуть не добре, адже "президент Лукашенко виявився міцним горішком".

Нагадаємо, під час зустрічі з російським прем'єром президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про фальсифікацію заяви німецького уряду про отруєння Навального хімічною речовиною з групи "Новічок". Білорусь нібито перехопила розмову представників Німеччини та Польщі.

Пізніше в Кремлі заявили, що російські спецслужби отримали запис розмови, про яку розповів Лукашенко.

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