Сенат Польщі замінить визначення "українські націоналісти"

Фото: Сенат Польщі (commons.wikimedia.org)

Замість "українських націоналістів" в скандальному законі будуть "члени ОУН і УПА"

Законодавчий комітет Сенату Польщі відправив на доопрацювання закон про Інститут національної пам’яті в частині, що стосується терміну "українські націоналісти", який Конституційний суд Польщі визнав таким, що не відповідає конституції країни. Про це повідомляє "Польське радіо".

Ці положення у лютому 2018 року опротестував президент Польщі Анджей Дуда, заявивши, що поняття "українські націоналісти" та "Східна Малопольща" є неточними, і Конституційний суд підтримав цю оцінку.

Після цього Інститут національної пам’яті представив нове формулювання, яке замінює визначення "українські націоналісти" поняттям "члени українських націоналістичних організацій, зокрема ОУН і УПА".

ІНП Польщі підготував також пропозицію щодо поняття "Східна Малопольща", яке також оскаржив Конституційний суд. Вона полягає у відмові від згадування у положеннях конкретних областей, де нібито відбувся злочин проти поляків. За словами голови інституту Ярослава Шарека, це дозволить уникнути "ризику відсутності деяких місць, де були ці злочини".

"Ми відхиляємося від невизначеного поняття "Східна Малопольща" на користь об’ємнішого та однозначного поняття "територія Другої Республіки Польща", - повідомив Шарек.

Сенатори комітету підтримали пропозиції ІНП Польщі та відправили закон на друге читання.

Нагадаємо, у січні 2018 року польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, введено кримінальну відповідальність за повідомлення фактів про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни. Також документ містить термін "українські націоналісти", які нібито здійснювали злочини проти поляків.

Як писало РБК-Україна, цей документ не тільки прямо забороняє звинувачувати поляків у злочинах часів Другої світової війни, але і ставить дії українських націоналістів в 1925-50 роках в один ряд зі злочинами нацистів.