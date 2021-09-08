У Польщі стався вибух на збройовому заводі: є жертва
У місті Скаржисько-Каменна (Польща) на військовому підприємстві "Mesko" стався вибух. В результаті інциденту загинула жінка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Polsat.
"На збройовому заводі "Mesko" здетонували вибухові речовини. Під час вибуху загинула 41-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
За даними радіостанції RMF FM, вибух стався в процесі підготовки небезпечної речовини до транспортування. Жінка нібито переносила упаковку з щойно висушеною вибухівкою, яка вибухнула.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.
"Mesko" є виробником боєприпасів і ракет, а також виробляє комплектуючі для великих військово-промислових концернів.
Нагадаємо, що 26 серпня на військових складах у Казахстані прогриміли вибухи. В результаті загинули не менше 16 осіб.