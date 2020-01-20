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У Польщі невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів УПА

Новини » В світі     20.01.2020 - 17:48
У Польщі невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів УПА
Фото з місця інциденту (nasze-slowo.pl)

Таблиця вже була розбита в 2015 році, тепер її скинули в яму

На горі Монастир біля села Верхрати знищили таблицю з могили воїнів Української повстанської армії (УПА), які загинули в бою з НКВД в довколишніх лісах 2-3 березня 1945 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Наше Слово".

Як повідомляється, невідомі зірвали вишиті рушники з дерев, які восени в рамках вшанування померлих, повісили польські активісти та представники інтелігенції.

Факт знищення таблиці виявила людина, яка була на горі під час різдвяних свят.

Зазначається, що таблиця вже була розбита у 2015 році. Тепер невідомі зняли її й кинули в яму.

У Польщі невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів УПАФото: розбита у 2015 році таблиця (nasze-slowo.pl)

Місце пам'яті встановили законно в результаті діалогу Ради охорони пам'яті боротьби та мучеництва з представниками Об'єднання українців у Польщі та Всесвітнього об'єднання солдатів польської армії.

В офіційній заяві об'єднання українців у Польщі засудили цей акт вандалізму.

Видання зазначає, що у зв'язку з початком російської агресії в Криму і на Донбасі, посилилися провокації також і в Польщі. Були спаплюжені, навіть неодноразово, вісім українських об'єктів, хрестів, пам'ятників, могил.

Нагадаємо, раніше влада Польщі заявила, що відновлення могил бійців УПА в Польщі можливо після прийняття низки політичних рішень та внесення змін в нормативні документи про військові поховання.

Раніше РБК-Україна писало, що новопризначений голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що блокування польських ексгумацій Україною більше не повториться. При цьому Україна розраховує на відповідні кроки з боку Польщі.

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