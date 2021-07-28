ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі назвали національним інтересом допомогу Україні у боротьбі з Росією

Новость на русском →
Середа 28 липня 2021 09:30
У Польщі назвали національним інтересом допомогу Україні у боротьбі з Росією Фото: Польща допомагатиме Україні у протидії Росії (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Віце-голова Сейму Малґожата Ґосєвська заявила, що Польща повинна підтримувати Україну в її боротьбі з Росією. Допомога Україні є польським національним інтересом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За її словами, хоч війна йде понад тисячу кілометрів від Польщі, вона може наблизитися до Польщі.

"Російська Федерація в цій сфері не має гальм, ця держава, на жаль, налаштована на такі дії; шукає успіхів перед виборами, що наближаються", - сказала Ґосєвська.

Вона додала, що Польща має бути готовою до такої війни.

На думку Ґосєвської, найбільш імовірною загрозою для Польщі з боку Росії є завершення газопроводу Nord Stream 2. Вона зазначила, що йдеться про енергетичну безпеку і країни Центрально-Східної Європи "повинні ділитися цією безпекою".

Віцемаршал Сейму додала, що Україна та інші держави регіону почуваються обманутими через угоду США з Німеччиною у справі завершення побудови Nord Stream 2.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19
В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19
DAILY
Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям