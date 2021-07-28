У Польщі назвали національним інтересом допомогу Україні у боротьбі з Росією
Віце-голова Сейму Малґожата Ґосєвська заявила, що Польща повинна підтримувати Україну в її боротьбі з Росією. Допомога Україні є польським національним інтересом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
За її словами, хоч війна йде понад тисячу кілометрів від Польщі, вона може наблизитися до Польщі.
"Російська Федерація в цій сфері не має гальм, ця держава, на жаль, налаштована на такі дії; шукає успіхів перед виборами, що наближаються", - сказала Ґосєвська.
Вона додала, що Польща має бути готовою до такої війни.
На думку Ґосєвської, найбільш імовірною загрозою для Польщі з боку Росії є завершення газопроводу Nord Stream 2. Вона зазначила, що йдеться про енергетичну безпеку і країни Центрально-Східної Європи "повинні ділитися цією безпекою".
Віцемаршал Сейму додала, що Україна та інші держави регіону почуваються обманутими через угоду США з Німеччиною у справі завершення побудови Nord Stream 2.