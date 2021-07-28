ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше назвали национальным интересом помощь Украине в борьбе с Россией

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 09:30
В Польше назвали национальным интересом помощь Украине в борьбе с Россией Фото: Польша будет помогать Украине в противодействии России (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Вице-председатель Сейма Малгожата Госевская заявила, что Польша должна поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. Помощь Украине является польским национальным интересом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По ее словам, хотя война идет более тысячи километров от Польши, она может приблизиться к Польше.

"Российская Федерация в этой сфере не имеет тормозов, это государство, к сожалению, настроено на такие действия; ищет успехов перед приближающимися выборами", - сказала Госевская.

Она добавила, что Польша должна быть готова к такой войне.

По мнению Голосевской, наиболее вероятной угрозой для Польши со стороны России является завершение газопровода Nord Stream 2. Она отметила, что речь идет об энергетической безопасности и страны Центрально-Восточной Европы "должны делиться этой безопасностью".

Вицемаршал Сейма добавила, что Украина и другие государства региона чувствуют себя обманутыми из-за соглашения США с Германией в деле завершения построения Nord Stream 2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам