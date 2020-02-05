У Польщі назвали дату президентських виборів

Маршал польського Сейму Ельжбєта Вітек у середу, 5 лютого, оголосила дату проведення президентських виборів у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

За словами Вітек, вибори президента Польщі відбудуться 10 травня 2020 року. У разі потреби другий тур голосування проведуть через два тижні - 24 травня.

Початок виборчої кампанії оголосять в офіційному друкованому виданні польського Кабміну не пізніше, ніж завтра.

Зазначається, що про намір брати участь в президентських перегонах вже заявили віце-спікер Сейму Малгожата Кідава-Блонська з "Громадянської платформи", лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, представник Wiosna Роберт Бєдронь, Кшиштоф Босак з "Конфедерації" та журналіст Кшиштоф Головня.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, який перебуває на посаді з 2015 року, поки не оголосив про бажання балотуватися на другий термін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиційна польська партія "Громадянська платформа" обрала на з'їзді кандидата в президенти. В ході таємного голосування кандидатом на виборах було обрано депутата та заступника спікера Сейму Малгожату Кідава-Блонську.

Крім того, у серпні минулого року можливими лідерами президентської гонки в Польщі називали чинного президента Анджея Дуду, колишнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, голову соціал-демократичної партії Wiosna Роберта Бедроня і польського актора, музиканта і засновника руху Kukiz'15 Павла Кукіза.