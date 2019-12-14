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Польська опозиція визначилася з суперником Дуди на виборах

Новини » Політика     14.12.2019 - 16:29
Польська опозиція визначилася з суперником Дуди на виборах
Фото: Малгожата Кидава-Блоньска (wikipedia.org)

Малгожату Кідава-Блоньску обрано кандидатом від опозиції

На з'їзді польської опозиційної партії "Громадянська платформа" депутата і заступника спікера Сейму Малгожату Кідава-Блонську обрали кандидатом у президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Повідомляється, що в ході таємного голосування вона випередила мера Познані Яцека Яньковяка.

"Я перемогла Ярослава Качинського у Варшаві, я обійду Анджея Дуду. Ми переможемо на цих виборах, полякам більше не доведеться соромитися президента, я буду президентом усіх поляків", - заявила Кідава-Блоньска після оголошення результатів голосування.

Нагадаємо, на жовтневих виборах до Сейму Польщі перемогу здобула партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського. В Сенаті, який складається з 100 крісел, більшість отримали представники опозиції і безпартійні кандидати.

Зазначимо, в серпні лідерами президентської гонки в Польщі називали чинного президента Анджея Дуду, колишнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, голову соціал-демократичної партії Wiosna Роберта Бедроня і польського актора, музиканта і засновника руху Kukiz'15 Павла Кукіза.

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