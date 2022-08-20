У Польщі нагадали Росії про п'яту статтю НАТО після перекидання "Кинжалів"

"Наші дії - в консультації з нашими союзниками і штабом НАТО - є і будуть залишатися адекватними загрозам і діям, що вживаються Російською Федерацією під Калінінградом", - підкреслив Скуркевич.

За його словами, Польща повністю захищена від будь-яких зовнішніх загроз завдяки членству в НАТО.

"Якщо виникне якась загроза, п'ята стаття Північноатлантичного договору - тобто формула "один за всіх і всі за одного" - буде застосована", - зазначив заступник міністра.

Скуркевич додав, що в північно-східних регіонах Польщі вже давно застосовується низка заходів щодо зміцнення оборони східного флангу НАТО. Зокрема, там дислокуються союзні війська і проводяться інтенсивні військові навчання.