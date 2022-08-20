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У Польщі нагадали Росії про п'яту статтю НАТО після перекидання "Кинжалів"

Фото: Войцех Скуркевич, заступник міністра оборони Польщі (facebook.com/wojciech.skurkiewicz)
Автор: Іван Носальський

У Міноборони Польщі пообіцяли адекватну відповідь на перекидання Росією гіперзвукових ракет "Кинжал" під Калінінград і нагадали про принцип колективної безпеки НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Войцеха Скуркевича в інтерв'ю PAP.

"Наші дії - в консультації з нашими союзниками і штабом НАТО - є і будуть залишатися адекватними загрозам і діям, що вживаються Російською Федерацією під Калінінградом", - підкреслив Скуркевич.

За його словами, Польща повністю захищена від будь-яких зовнішніх загроз завдяки членству в НАТО.

"Якщо виникне якась загроза, п'ята стаття Північноатлантичного договору - тобто формула "один за всіх і всі за одного" - буде застосована", - зазначив заступник міністра.

Скуркевич додав, що в північно-східних регіонах Польщі вже давно застосовується низка заходів щодо зміцнення оборони східного флангу НАТО. Зокрема, там дислокуються союзні війська і проводяться інтенсивні військові навчання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Представники країни-агресора назвали такий крок "стратегічним стримуванням".

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