У Польщі почали розслідування проти голови Українського товариства, - ЗМІ

Купріяновича звинувачують в "образі польської нації"

Окружна прокуратура міста Замостя Люблінського воєводства розпочала розслідування через висловлювання голови Українського товариства Григорія Купріяновича. Про це повідомляє Onet.

Мова йде про висловлювання Купріяновича, які він зробив у ході пам'ятних заходів у Сагрині, присвячених вшануванню українців, вбитих там польським збройним підпіллям в 1944 році.

Купріяновичу інкримінують статтю Кримінального кодексу, що стосується публічної образи польського народу або Республіки Польща. Покарання за цією статтею, позбавлення волі до трьох років.

Крім того, видання IAR повідомило, що офіційних звинувачень Купріяновичу поки висунуто не було. Прокуратура буде вивчати відеоролик з виступом голови Українського товариства та з'ясовувати усі обставини цих висловлювань.

"Я здивований рішенням районної прокуратури в Замості. Я не знаю, в якому місці мого виступу можна знайти підстави для початку розслідування "щодо публічної образи польської нації", - заявив Купріянович.

Також, він зазначив, що якщо причиною цього є історичні факти, про які він згадав у Сагрині, то обвинувачення має бути спрямоване проти осіб, що вчинили ці злочини, а не проти нього самого.

"Рішення прокурора почати розслідування здається абсолютно ірраціональним, і навіть гротескним. На жаль, наслідки всіх цих заходів вже видно. Це, з одного боку, збільшення антиукраїнських настроїв в певних колах, з іншого - зростання занепокоєння і побоювань української православної громади в нашому регіоні", - додав представник української меншини в Польщі.

Зазначається, що до прокуратури звернувся люблінський воєвода Пшемислав Чарнек, який вважає, що голова Українського товариства під час свого виступу порівняв події у Сагрині 1944 року з подіями на Волині в 1943 році.

"Пам’ятні заходи у Сагрині, організовані у той самий день, коли відзначали 75 роковини подій на Волині, були однією великою провокацією", - заявив Чарнек.

Крім того, Купріянович заявив, що звернеться до прем'єр-міністра Польщі із запитанням, чи є дії люблінського воєводи офіційною позицією уряду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко, закликав Польщу переглянути положення про українців у законі про Інститут національної пам'яті. За його словами, Україна підтримує ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті.