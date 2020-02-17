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У Польщі почався масштабний страйк шахтарів

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 08:34
У Польщі почався масштабний страйк шахтарів
Фото: протест у Польщі (rmf24.pl)

PGG і профспілки досі не досягли згоди щодо оплати праці

У Польщі почався попереджувальний протест шахтарів у всіх шахтах Polska Grupa Górnicza у польській Сілезії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

Зазначається, що PGG і профспілки досі не досягли згоди щодо оплати праці ще з кінця листопада минулого року. Лідери профспілки вимагають підвищення на 12%, але держава це блокує.

За даними видання, страйк триватиме дві години. У рамках протесту шахтарі не працюватимуть під землею, а зберуться у залі.

Раніше повідомлялося, що на прифронтовій шахті на Донбасі відбувся страйк. Протест пов'язаний з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій.

Представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив, що поліція відкрила кримінальні справи у зв'язку з ситуацією на прифронтовій шахті "Горська" державного підприємства "Первомайськвугілля".

РБК-Україна також писало, що восени 2018 року в Луганській області шахтарі провели 32-денний підземний страйк.

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