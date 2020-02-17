В Польше началась масштабная забастовка шахтеров

Фото: протест в Польше (rmf24.pl)

PGG и профсоюзы до сих пор не достигли согласия относительно оплаты труда

В Польше начался предупредительный протест шахтеров во всех шахтах Polska Grupa Górnicza в польской Силезии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

Отмечается, что PGG и профсоюзы до сих пор не достигли согласия относительно оплаты труда еще с конца ноября прошлого года. Лидеры профсоюза требуют повышения на 12%, но государство это блокирует.

По данным издания, забастовка продлится два часа. В рамках протеста шахтеры не будут работать под землей, а соберутся в зале.

Ранее сообщалось, что на прифронтовой шахте на Донбассе была забастовка. Протест был связан с отключением шахты от электроэнергии, что могло повлекти за собой затопление горных выработок и насосных станций.

Представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил, что полиция открыла уголовные дела в связи с ситуацией на прифронтовой шахте "Горская" государственного предприятия "Первомайскуголь".

РБК-Украина писало, что осенью 2018 года в Луганской области шахтеры провели 32-дневный подземный страйк.