На Донеччині гірники протестують проти відключення шахти від електроенергії

Ілюстративне фото (facebook.com/pavllis)

Шахтарі відмовляються виїжджати на поверхню

За дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, сьогодні вночі приїхав на шахту "Горська" ДП "Первомайськвугілля" за 10 км від лінії фронту її заступник Павло Ліснянський. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Ліснянського.

Повідомляється, що в шахті на глибині 700 м знаходяться 6 гірників, які відмовляються виїжджати на поверхню в знак протесту. Протест пов'язаний з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій.

"Зараз на шахті введено в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на даний момент є", - йдеться в повідомленні.

Лиснянський провів телефонні переговори з протестуючими гірниками, а також з'ясовував ситуацію з директором шахти. Стан здоров'я протестувальників гірників задовільний, з ними постійно знаходиться медсестра.

Раніше повідомлялося, що поблизу міста Торецк Донецької області ввечері в п'ятницю, 14 червня, сталася аварія, яка призвела до загибелі 1 людини.

РБК-Україна писало, що в Донецькій області в шахтоуправлінні "Покровське" загинули два шахтарі.