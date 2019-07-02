ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донеччині гірники протестують проти відключення шахти від електроенергії

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 06:42
На Донеччині гірники протестують проти відключення шахти від електроенергії
Ілюстративне фото (facebook.com/pavllis)

Шахтарі відмовляються виїжджати на поверхню

За дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, сьогодні вночі приїхав на шахту "Горська" ДП "Первомайськвугілля" за 10 км від лінії фронту її заступник Павло Ліснянський. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Ліснянського.

Повідомляється, що в шахті на глибині 700 м знаходяться 6 гірників, які відмовляються виїжджати на поверхню в знак протесту. Протест пов'язаний з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій.

"Зараз на шахті введено в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на даний момент є", - йдеться в повідомленні.

Лиснянський провів телефонні переговори з протестуючими гірниками, а також з'ясовував ситуацію з директором шахти. Стан здоров'я протестувальників гірників задовільний, з ними постійно знаходиться медсестра.

Раніше повідомлялося, що поблизу міста Торецк Донецької області ввечері в п'ятницю, 14 червня, сталася аварія, яка призвела до загибелі 1 людини.

РБК-Україна писало, що в Донецькій області в шахтоуправлінні "Покровське" загинули два шахтарі.

У Донецькій обл. сталась аварія на шахті, є загиблий Поліція підтвердила загибель гірників на шахті "Лісова" і відкрила справу
Новини України Шахта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся