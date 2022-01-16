Ламали паркан, виривали стовпи, кидали каміння. Польський кордон знову намагалися прорвати
"Мігранти з Білорусі" знову намагалися незаконно прорвати польський кордон. За минулу добу, 15 січня, прикордонники припинили незаконну діяльність 47 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі у Твіттері.
"У суботу, 15 січня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 47 осіб", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, 18 осіб за підтримки білоруських спецслужб штурмували кордон на охоронюваному прикордонною заставою відрізку в Мельнику.
"Люди знищували загородження, виривали металеві стовпчики, кидали в бік польських службовців каміння і колоди дерев", - йдеться в повідомленні відомства.
W sobotę 15.01 gr.próbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 16, 2022
Grupa 18 cudzoziemców, wspierana przez służbysiłowo forsowała granicę na odcinku #PSGMielnik Osoby rozrywały ogrodzenie,wyrywały metalowe słupki,w stronę służbrzucały kamieniami i konarami drzew.#NaStraży pic.twitter.com/5t7XnZN5xC
Нагадаємо, Білорусь 5 січня оголосила про видворення польського консула у Бресті. Його звинувачують у нібито допомозі поляку уникнути відповідальності за злочин на території Білорусі.