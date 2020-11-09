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У Польщі можуть заборонити марші рівності

Понеділок 09 листопада 2020 15:39
У Польщі можуть заборонити марші рівності
Фото: марш (commons wikimedia org User Silar)
Автор: Андрій Козловський

Польський Сейм може схвалити законопроєкт про заборону маршів рівності. Також у ньому йдеться про заборону правових рішень, які спрямовані на привілеювання одностатевих відносин.

Про це повідомляє Onet.

Польський фонд "Життя і родина" разом з Громадянським комітетом законодавчої ініціативи #StopLGBT збирається передати Сейму підписи, зібрані під законопроєктом. Головним пунктом законопроєкту є заборона на проведення маршів рівності.

"Незаконними, згідно з документом, повинні бути будь-які маніфестації, метою яких є поширення сумнівів щодо визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, пропаганда партнерських відносин, одностатевих шлюбів, усиновлення дітей парами однієї статі або іншої, ніж гетеросексуальної, статевої орієнтації", - йдеться в проекті.

Нагадаємо, в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.

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