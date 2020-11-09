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В Польше могут запретить марши равенства

Понедельник 09 ноября 2020 15:39
В Польше могут запретить марши равенства
Фото: марш (commons wikimedia org User Silar)
Автор: Андрей Козловский

Польский Сейм может принять законопроект о запрете маршей равенства. Также в нем говорится о запрете правовых решений, которые направлены на привилегии однополых отношений.

Об этом сообщает Onet.

Польский фонд "Жизнь и семья" вместе с Гражданским комитетом законодательной инициативы #StopLGBT собирается передать Сейму подписи, собранные под законопроєктом. Главным пунктом законопроекта является запрет на проведение маршей равенства.

"Незаконными, согласно документу, должны быть любые манифестации, целью которых является распространение сомнений относительно определения брака как союза мужчины и женщины, пропаганда партнерских отношений, однополых браков, усыновления детей парами одного пола или иной, нежели гетеросексуальной, сексуальной ориентации", - говорится в проекте.

Напомним, в Эстонии на фоне политического скандала вокруг гомофобных высказываний министра внутренних дел страны, на одной из центральных площадей Таллина прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. В мероприятии в защиту однополых браков, который состоялся в воскресенье, 18 октября, приняли участие несколько сотен человек.

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