У Норвегії підтвердили утворення тромбів після вакцини AstraZeneca
В Норвегії вчені з'ясували, що вакцина проти коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію. Надалі вона може вести до утворення тромбів.
Про це повідомляє Verdens Gang.
Як повідомляється, група вчених досліджувала трьох медиків у віці до 50 років, госпіталізованих до лікарні Riskhospitalet при Університеті Осло через утворених тромбів після щеплення. Один з них помер.
"Наша теорія про те, що це сильна імунна відповідь, яка з великою ймовірністю виникла після вакцинації, знайшла підтвердження. Ми визначили специфічні антитіла у тромбоцитів, які дають картину, яка знайома нам з інших областей медицини, але викликана медикаментами", - сказав професор Пол Андре Хольме.
Він також додав, що таку імунну відповідь можна було отримати тільки від вакцини проти коронавірусу.
"У нас є причина. Ніщо інше, крім вакцини, не може пояснити те, що ми отримали цю імунну відповідь", - зазначив Хольме.
Нагадаємо, раніше в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.