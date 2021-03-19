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У Польщі тих, хто відмовилися від препарату AstraZeneca, виключать зі списку вакцинації

Новость на русском → Варшава, П'ятниця 19 березня 2021 20:50
У Польщі тих, хто відмовилися від препарату AstraZeneca, виключать зі списку вакцинації Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

У Польщі людей, які відмовляться від препарату компанії AstraZeneca, будуть тимчасово виключені з системи вакцинації. Зараз в країні проводяться аналізи, щоб розширити групу людей, для яких будуть доступні вакцини AstraZeneca.

Про це заявив прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, передає RMF24.

Деякі люди, яким належало зробити щеплення AstraZeneki, відмовилися від вакцинації. Так що залишилося багато невикористаних доз. Вакцини, випущені таким чином, можуть бути передані іншим людям, які не мають права на вакцинацію.

"Рішення про розширення цієї групи повинні бути прийняте до понеділка", - заявив він.

За словами Андрусевич, також проводиться інтенсивний аналіз за розширення групи людей, для яких будуть доступна вакцина AstraZeneca.

"Після завершення вакцинації першої групи ми вирішимо, як буде виглядати далі цей процес, включаючи порядок, в якому будуть вакциновані люди, які відмовилися від вакцини AstraZeneca", - заявив представник МОЗу.

Нагадаємо, 18 березня після висновки Європейського агентства з контролю медикаментів щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими побічними ефектами ряд європейських країн повідомив про відновлення вакцинації препаратом AstraZeneca.

Крім того, в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca спричиняє в окремих людей сильну імунну реакцію. Надалі вона може вести до утворення тромбів.

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