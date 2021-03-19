У Польщі тих, хто відмовилися від препарату AstraZeneca, виключать зі списку вакцинації

У Польщі людей, які відмовляться від препарату компанії AstraZeneca, будуть тимчасово виключені з системи вакцинації. Зараз в країні проводяться аналізи, щоб розширити групу людей, для яких будуть доступні вакцини AstraZeneca.

Деякі люди, яким належало зробити щеплення AstraZeneki, відмовилися від вакцинації. Так що залишилося багато невикористаних доз. Вакцини, випущені таким чином, можуть бути передані іншим людям, які не мають права на вакцинацію.

"Рішення про розширення цієї групи повинні бути прийняте до понеділка", - заявив він.

За словами Андрусевич, також проводиться інтенсивний аналіз за розширення групи людей, для яких будуть доступна вакцина AstraZeneca.

"Після завершення вакцинації першої групи ми вирішимо, як буде виглядати далі цей процес, включаючи порядок, в якому будуть вакциновані люди, які відмовилися від вакцини AstraZeneca", - заявив представник МОЗу.