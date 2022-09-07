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У Польщі не виключають війну з Росією найближчими роками

Фото: Польща вважає, що Росія може почати війну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща не виключає військового конфлікту з Росією найближчими роками. Тому влада країни вже почала зміцнювати обороноздатність армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Марціна Оцепа в інтерв'ю РАР.

Він зазначив, що Польща має спільний кордон з Росією і Білоруссю, що також несе загрозу вторгнення.

За словами чиновника, поки Росія веде війну проти України, Польщі можна не турбуватися. Але все залежить від того, як закінчитися війна в Україні.

"Росія застрягла в Україні, і ми не бачимо серйозної безпосередньої загрози російського вторгнення в Польщу в найближчі 2-3 роки. Хтось каже, що це дасть нам 7 або навіть 9 років спокою, а хтось каже, що 2-3 роки. Все залежить від того, чим закінчиться конфлікт в Україні", - зазначив він.

Оцепа заявив, що цей час Варшава повинна витратити на зміцнення обороноздатності. Тому в проєкт держбюджету на 2023 рік закладають рекордні 97 млрд злотих (понад 2 млрд доларів). При цьому до Фонду Збройних сил Польщі виділять від 30 до 40 млрд злотих.

Нагадаємо, прем'єр Польщі заявив, що Росія не зможе перемогти Україну на полі бою, але спробує заморити голодом.

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