В Польше не исключают войну с Россией в ближайшие годы

Он отметил, что Польша имеет общую границу с Россией и Беларусью, что также несет угрозу вторжение.

По словам чиновника, пока Россия ведет войну против Украины, Польше можно не беспокоится. Но все зависит от того, как закончиться война в Украине.

"Россия застряла в Украине, и мы не видим серьезной непосредственной угрозы российского вторжения в Польшу в ближайшие 2-3 года. Кто-то говорит, что это даст нам 7 или даже 9 лет покоя, а кто-то говорит, что 2-3 года. Все зависит от того, чем закончится конфликт в Украине", - отметил он.

Оцепа заявил, что это время Варшава должна потратить на укрепление обороноспособности. Поэтому в проект госбюджета на 2023 год закладывают рекордные 97 млрд злотых (более 2 млрд долларов). При этом в Фонд Вооруженных сил Польши выделят от 30 до 40 млрд злотых.