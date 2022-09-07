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В Польше не исключают войну с Россией в ближайшие годы

Фото: Польша считает, что Россия может начать войну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша не исключает военного конфликта с Россией в ближайшие годы. Поэтому власти страны уже начали укреплять обороноспособность армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Марцина Оцепа в интервью РАР.

Он отметил, что Польша имеет общую границу с Россией и Беларусью, что также несет угрозу вторжение.

По словам чиновника, пока Россия ведет войну против Украины, Польше можно не беспокоится. Но все зависит от того, как закончиться война в Украине.

"Россия застряла в Украине, и мы не видим серьезной непосредственной угрозы российского вторжения в Польшу в ближайшие 2-3 года. Кто-то говорит, что это даст нам 7 или даже 9 лет покоя, а кто-то говорит, что 2-3 года. Все зависит от того, чем закончится конфликт в Украине", - отметил он.

Оцепа заявил, что это время Варшава должна потратить на укрепление обороноспособности. Поэтому в проект госбюджета на 2023 год закладывают рекордные 97 млрд злотых (более 2 млрд долларов). При этом в Фонд Вооруженных сил Польши выделят от 30 до 40 млрд злотых.

Напомним, премьер Польши заявил, что Россия не сможет победить Украину на поле боя, но попытается заморить голодом.

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