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РФ - ненаситна імперія: у Польщі назвали намір Путіна та зробили заяву щодо України

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Варшава, Вівторок 06 вересня 2022 15:32
РФ - ненаситна імперія: у Польщі назвали намір Путіна та зробили заяву щодо України Фото: польський прем'єр Матеуш Моравецький (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія спробує заморити Україну голодом, оскільки не зможе перемогти на полі бою. План Путіна - це захоплення країн, оскільки Росія є ненаситною та колоніальною імперією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, якого цитує Rzech Pospolita.

"План Росії може бути таким: ми не можемо перемогти Україну на полі бою, тому що вони там дуже хоробро захищаються, і постачання зброї з країн вільного світу їм також допомагають у цьому захисті, тому давайте спробуємо заморити Україну голодом. Це може бути наступний план Путіна. Тому я закликаю і говорив про це з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб наша обіцянка щодо виділення 9 млрд Україні була дотримана якнайшвидше", - зазначив Моравецький.

Він зазначив, що ЄС має діяти всупереч намірам російського диктатора Путіна і Кремля, які, ймовірно, зараз виробили собі наступну лінію атаки на Україну - лінію дестабілізації Європейської Союзу.

"Я також попереджаю Єврокомісію, щоб вона не втягувалася в цю гру Путіна, гру Москви, тому що це був би ще один спосіб позбавити Україну суверенітету. Ми не можемо з цим погодитися", заявив польський сказав прем’єр.

Він підкреслив, що Варшава не дає забути світові про війну, польські представники на всіх міжнародних майданчиках нагадують про те, що відбувається в Україні.

"Те, що якщо Путін завоює Україну і буде мир, то це з точністю до навпаки. Путін і Росія - це ненаситна імперія, колоніальна імперія. Він не має іншої ідеї, крім як завойовувати інші країни. Хай нас не вводить в оману ця фальшива віра, що як тільки там буде мир під московськими умовами, то буде добре. Тоді буде страшно", - стверджує Моравецький.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, Російська Федерація повинна програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.

Нагадаємо, також у Польщі наголошували, Захід не зможе змусити Україну погодитися на поступки президенту Росії Володимиру Путіну.

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