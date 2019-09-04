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В турецькій Анталії вбили українку

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 14:45
В турецькій Анталії вбили українку
Фото: затримання підозрюваного (yenialanya.com)

Українку вбили на одному з пляжів Анталії

В турецькій Анталії затримали місцевого жителя, якого звинувачують у вбивстві 42-річної українки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецькі ЗМІ.

Повідомляється, що вбивство сталося 4 вересня близько 2:00 поблизу пляжу "Анталія Лайф Парк". Імовірно, українка могла займатися проституцією.

"Чоловік і жінка деякий час випивали. Потім жінка погодилася на статевий акт в обмін на 200 турецьких лір", - йдеться в повідомленні.

Поліція виявила тіло жінки біля трансформаторної будки, де в цей час також перебував підозрюваний. У чоловіка були виявлені коштовності українки. Крім цього, затриманий раніше засуджувався за злочини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ПАР пограбували і вбили українського туриста. Пригода сталася на одній з туристичних стежок гори Пік Чемпен в Кейптауні. Грабіжники зарізали українця з-за його рюкзака.

Також повідомлялося, що у Туреччині росіянин побив до смерті українця. Інцидент стався в готельному комплексі на березі Середземного моря в Аланії.

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