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У Польщі на двох українок напали з ножем, одна загинула

Фото: у Польщі на двох українок напали з ножем (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Польщі двоє невідомих чоловіків скоїли напад з ножем на двох громадянок України. Одна з них в результаті загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvn24.

Напередодні поліцейські отримали повідомлення про те, що в Нацпольську Мазовецького воєводства чоловік напав з ножем на двох жінок.

Правоохоронці встановили, що в будинок прибули двоє чоловіків, один з яких вийшов з автомобіля і напав на жінок, поранивши їх ножем. Потім нападники зникли з місця злочину, а сусіди почули крик і повідомили екстреним службам.

"Одну з постраждалих каретою швидкої допомоги доставили в лікарню, інша у віці 29 років померла, попри проведені реанімаційні заходи", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що на момент нападу у квартирі, де проживають Українки, було двоє дітей (віком 2,5 року і 5 місяців). Їх також привезли в лікарню на обстеження.

Автомобіль, на якому зникли нападники в декількох кілометрах потрапив в аварію і з'їхав у кювет. Чоловіки покинули автомобіль і продовжили втечу пішки. Одного з них затримали поліцейські - він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Іншого затримали через кілька годин, він виявився громадянином України.

Нагадаємо, Польща припиняє виплату допомоги українським біженцям.

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Польша