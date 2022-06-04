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В Польше на двух украинок напали с ножом, одна погибла

Фото: В Польше на двух украинок напали с ножом (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Польше двое неизвестных мужчин совершили нападение с ножом на двух гражданок Украины. Одна из них в результате погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvn24.

Накануне полицейские получили сообщение о том, что в Нацпольске Мазовецкого воеводства мужчина напал с ножом на двух женщин.

Правоохранители установили, что в дом прибыли двое мужчин, один из которых вышел из автомобиля и напал на женщин, ранив их ножом. Затем нападавшие скрылись с места преступления, а соседи услышали крик и сообщили экстренным службам.

"Одну из пострадавших каретой скорой помощи доставили в больницу, другая в возрасте 29 лет умерла, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на момент нападения в квартире, где проживают украинки, было двое детей (возрастом 2,5 года и 5 месяцев). Их также привезли в больницу на обследование.

Автомобиль, на которым скрылись нападавшие в нескольких километрах попал в аварию и съехал в кювет. Мужчины покинули автомобиль и продолжили бегство пешком. Одного из них задержали полицейские - он находился в состоянии алкогольного опьянения. Другого задержали спустя несколько часов, он оказался гражданином Украины.

Напомним, Польша прекращает выплату пособий украинским беженцам.

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Польша