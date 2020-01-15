У Польщі в ДТП загинули двоє українців

В Польщі біля села Кобіела зіткнулися вантажівка і автомобіль, в результаті чого загинули двоє українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на польські ЗМІ.

Аварія сталася 14 січня близько 12.30. Як зазначається, вантажівка зіткнулася з автомобілем. Двоє молодих хлопців, які перебували в легковику, загинули до приїзду рятувальників.

Голова Ярославицкой ВІДГ Леонід Прудников, повідомляє, що двоє загиблих - з села Велика Городниця Рівненської області. Їм було до 30 років.

Нагадаємо, 6 січня в словацьких Татрах сталася масштабна дорожня аварія за участю 20 транспортних засобів, в якій постраждали п'ятеро українців.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, перебували 12 осіб. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.