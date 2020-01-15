В Польше в ДТП погибли двое украинцев

В Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на польские СМИ.

Авария произошла 14 января около 12.30. Как отмечается, грузовик столкнулся с автомобилем. Двое молодых парней, которые находились в автомобиле, погибли до приезда спасателей.

Председатель Ярославицкой ОТГ Леонид Прудников, сообщает, что двое погибших - из села Большая Городница Ровенской области. Им было до 30 лет.

Сообщается, что польские правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Напомним, 6 января в словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находились 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.