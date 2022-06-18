В Польщі допустили закриття неба над західною Україною і назвали умову

"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми введемо протиракетний захист над Західною Україною", - заявив Козєй.

При цьому він заявив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу.

"Якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору", - припускає Козєй.

Що таке Сувальський коридор?

Це своєрідний геополітичний термін, присутній у термінології НАТО, що означає територію навколо Сувалок, який з’єднує балтійські країни з Польщею та рештою країн Альянсу. При цьому він відокремлює від західних країн прикордонну російську Калінінградську область та Білорусь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до Заходу із закликом закрити небо над Україною, натомість в НАТО відповіли рішучою відмовою.

Додамо, як раніше коментували закриття неба над Україною в США, це може призвести до Третьої світової війни.

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