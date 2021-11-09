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У Польщі допустили, що мігранти можуть піти через Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що мігранти, які сьогодні намагаються потрапити на територію країни з Білорусі, можуть піти через Україну. Для виключення такої можливості польська влада вживає заходів щодо зміцнення всього кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єр-міністра.

"Ми усвідомлюємо ризик того, що, якщо цей кордон (з Білоруссю - ред.) буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну", - сказав польський прем'єр.

Він додав, що для виключення такої можливості вживаються заходи щодо зміцнення кордону на всьому її протязі.

Прем'єр припустив, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може затягтися на роки. "Ми готуємося до довгих місяців, довгих кварталів, а можливо, до довгих років боротьби з цією провокацією (Олександра - ред.) Лукашенка", - додав він.

Моравецький зазначив, що на кордоні з Білоруссю вже побудовано 180 кілометрів загороджень і найближчим часом планується прискорення будівництва нових.

"Ми зробили законодавчі, а тепер і технічні заходи", - уточнив прем'єр.

Більше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні в матеріалі РБК-Україна -"Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС".

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ПольшаМіграційна криза