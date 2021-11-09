В Польше допустили, что мигранты могут пойти через Украину

"Мы осознаем риск того, что, если эта граница (с Беларусью - ред.) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", - сказал польский премьер.

Он добавил, что для исключения такой возможности предпринимаются меры по укреплению границы на всем ее протяжении.

Премьер допустил, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться на годы. "Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (Александра - ред.) Лукашенко", - добавил он.

Моравецкий отметил, что на границе с Беларусью уже построено 180 километров заграждений и в ближайшее время планируется ускорение строительства новых.

"Мы предприняли законодательные, а теперь и технические меры", - уточнил премьер.