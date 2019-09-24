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У Польщі колишню дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

Новини » Політика    24.09.2019 - 18:11
У Польщі колишню дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
Ілюстративне фото (Flickr. MSWiA)

Польська прокуратура поки відмовляється розкрити деталі справи Вікторії Князевої

Польська прокуратура підозрює Вікторію Князєву, колишню дружину голови Національної поліції України Сергія Князєва, в причетності до відмивання грошей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що прес-секретар районної прокуратури в Замості Артур Шикула підтвердив затримання чотирьох осіб на кордоні з великою сумою грошей. За його словами, затриманих підозрюють у відмиванні грошей.

"Розслідування по цій справі було ініційовано районною прокуратурою в Замості", - зазначив Шикула, відмовившись розкрити інші подробиці справи.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання на кордоні з Польщею колишньої дружини Князєва з великої незадекларованою сумою. Зокрема, були затримані Вікторія Князєва, громадяни України Вадим Каган і Андрій Посметюк, а також громадянин Хорватії Боян Малік. В автомобілі вони перевозили 650 тисяч євро.

На тлі цього скандалу голова Національної поліції Сергій Князєв подав у відставку. Він зазначив, що був призначений головою Національної поліції 8 лютого 2018 року, і за цей час у ЗМІ неодноразово з'являлися "брудні історії".

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