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У Німеччині на виборах в Європарламент лідирує блок ХДС/ХСС

Новини » Політика    26.05.2019 - 21:44
У Німеччині на виборах в Європарламент лідирує блок ХДС/ХСС
Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

Даний результат є найгіршим для "великої коаліції"

У Німеччині на виборах в Європарламент, за даними екзитполів, лідирує блок Християнсько-Демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що правлячий блок отримає 28% голосів. Друге місце, за прогнозами соціологів, повинен зайняти "Союз-90" і "Зелені", які можуть обігнати соціал-демократів, чим продемонструють кращий для себе результат. У той же час Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) може посісти третє місце, набравши 15,5%.

Даний результат може стати найгіршим в історії для учасників "великої коаліції" в яку входять блок ХДС/ХСС і СДПН. Лідер соціал-демократів Андреа Налес заявив, що оприлюднені цифри є "неймовірно розчаровуючими".

На середину дня неділі, 26 травня, явка становила 29,4%, що майже на 4% менше, ніж на попередніх виборах у парламент ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ЄС розпочався останній етап виборів в Європарламент. Вибори в Європарламент є найбільшими в світі за кількістю виборців після Індії, правом голосу на виборах членів парламенту володіють понад 420 млн чоловік.

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