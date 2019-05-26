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У Франції на виборах в Європарламент лідирує партія Ле Пен

Новини » Політика    26.05.2019 - 22:13
У Франції на виборах в Європарламент лідирує партія Ле Пен
Фото: Марін Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)

Партія "Національне об'єднання" набирає 24,2% голосів

У Франції на виборах в Європарламент лідирує націоналістична партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзитполу служби Elabe.

Повідомляється, що за партію Ле Пен свої голоси віддали 24,2% виборців, на другому місці знаходиться партія чинного президента Еммануеля Макрона "Вперед, Республіка!" набравши 22,4% голосів. Слідом йде лівоцентристська партія "Європа Екологія Зелені", які набирають 12,7%.

Далі йде партія "Руспублікани" з 8,5% голосів, альянс соціалістів і Place Publique, а також ліва партія "Нескорена Франція" набирають 6,2% голосів. Інші партії отримали менше 5% голосів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Німеччині на виборах в Європарламент лідирує блок ХДС/ХСС. Правлячий блок отримає 28% голосів, друге місце, за прогнозами соціологів, повинен зайняти "Союз-90" і "Зелені", які можуть обігнати соціал-демократів, ніж продемонструють кращий для себе результат. У той же час Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) може посісти третє місце, набравши 15,5%.

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