У Польщі арештували українку за спробу вбивства власної дитини

Жінці загрожує довічне ув'язнення

Суд у Любліні (Польша) арештував 36-річну громадянку України, Надію К., за спробу вбивства власної дитини. Про це повідомляє видання "Польське радіо", посилаючись на прокурора Пьотра Сітарського з Окружної прокуратури в Любліні.

Суд арештував жінку строком на 3 місяці.

"Підставою для тимчасового арешту є як серйозність покарання, за яке у цьому випадку загрожує довічне ув'язнення, так і відсутність постійного місця проживання у Польщі", - розповів прокурор.

Вказано, що українка невдовзі пройде психіатричну експертизу, під час якої експерти оцінять ступінь її осудності.

Додамо, що за спробу вбивства у Польщі може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Однак кримінальна відповідальність може бути і меншою, якщо виявиться, що спроба вбивства матір’ю відбулася під час пологів під впливом їхнього перебігу. Тоді жінці загрожуватиме до п’яти років позбавлення волі.

Також вказано, що українка тимчасово працювала на підприємстві на законних підставах, а період її працевлаштування мав закінчитися у серпні.

Нагадаємо, громадянка України 25 липня народила дитину в туалеті на фабриці з переробки фруктів та овочів у Люблінському воєводстві і залишила її у пластиковому контейнері. Дитину вдалося врятувати.